Павел Дуров на своей странице «ВКонтакте» пояснил пользователям, что некий компромисс в сложившейся ситуации с блокировкой мессенджера вряд ли был возможен. Он объяснил, что особенности шифрования переписки не позволяют этого сделать, а часть интересующих ФСБ мобильных номеров никогда не имели аккаунта в Telegram.

«Даже если бы запрос ФСБ ограничивался помощью в поимке 6 террористов, участвовавших в теракте в Петербурге, мы вряд ли могли быть полезны: часть интересующих ФСБ мобильных номеров никогда не имели аккаунта в Telegram, другая их часть была автоматически удалена за неактивностью еще в прошлом году», - сообщил Дуров.

При этом он добавил, что согласно материалам дела, ставшим доступными Republic.ru в октябре, для координации теракта в большей степени использовался не Telegram, а WhatsApp.