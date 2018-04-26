Микрофинансовая компания «Домашние деньги» сообщила, что не будет исполнять оферту по выкупу облигаций серии БО-001Р-01. Свое решение она мотивировала тем, что это будет несправедливо по отношению к инвесторам.



Оферта была запланирована на 26 апреля. По данным компании, всего инвесторы подали заявки на общую сумму 1,14 млрд рублей.

«Более 700 миллионов рублей из общего объема компания оценивает как спекулятивные инвестиции, совершенные в рамках I квартала 2018 года при котировках бумаг 30—50% от номинала (доходность спекулятивных инвестиций к оферте даже выше ограниченных ЦБ РФ ставок для займов до зарплаты). ООО «Домашние деньги» приняло решение не исполнять обязательство по оферте облигационного займа», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

«Выкуп облигаций по номиналу в такой ситуации организация считает несправедливым по отношению к другим инвесторам компании», — отмечается в заявлении.



В этой связи компания планирует провести реструктуризацию обязательств и изменить параметры облигационного займа.

Ранее «Домашние деньги» выплатили держателям облигаций купонный доход , потратив на все около 140 млн рублей. Как сообщала газета «Коммерсант», для исполнения оферты и купонных выплат компания аккумулировала на счетах 250 млн рублей, но их оказалось недостаточно, поскольку, по информации издания, 92% держателей предъявили облигации к выкупу. Издание со ссылкой на источники утверждает, что компания обращалась за финансовой помощью к инвесторам. Ранее основатель компании «Домашние деньги» Евгений Бернштам утверждал, что все обязательства перед облигационерами, в том числе и в рамках оферты, будут исполнены.

По данным международной отчетности МФК «Домашние деньги» на 30 июня 2017 года, ее портфель займов составлял 16,9 млрд рублей, из которых 12,6 млрд были просрочены. По оценкам экспертов, 75% портфеля микрозаймов компании были фактически невозвратными.

Старший портфельный управляющий УК «Капиталъ» Андрей Вальехо-Роман считает, что компания пытается апеллировать к социальной справедливости. «Но это выглядит смешно. Думаю, что все дело в проблемах с ликвидностью, и исполнение оферты нанесло бы по бизнесу «Домашних денег» сильный удар», — говорит он.



По закону, если компания не исполняет оферту, то через семь дней может быть объявлен технический дефолт. По словам Вальехо-Романа, это означает, что управляющие и банки, в портфелях которых есть облигации «Домашних денег», вынуждены будут их списать. Вместе с тем, инвесторы получат право обратиться в суд с требованием вернуть вложенные средства. Управляющий не исключает, что если бумаги микрофинансовой компании действительно по низкой цене скупали спекулянты, то, возможно, им будет выгоднее договориться о реструктуризации, чем идти в суд.