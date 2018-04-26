Банк России разработал проект указания «О порядке формирования микрофинансовыми организациями резервов на возможные потери по займам» в целях совершенствования соответствующего процесса у МФО. Основные изменения, предусмотренные документом , перечислены в пояснительной записке к нему.

Так, предполагается формирование резервов на возможные потери по всем займам, выданным и приобретенным МФО (по микрозаймам и иным займам). «В связи с тем, что МФО законодательно разрешено осуществлять иную деятельность, в том числе выдавать иные займы (с учетом ограничений, установленных пунктом 3 части 1 статьи 9 федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»), указанная иная деятельность влечет за собой формирование рисков, аналогичных тем, что возникают у МФО при выдаче микрозаймов. В связи с этим проектом устанавливается обязанность формировать резервы на возможные потери по всем займам МФО», — говорится в записке.

Предлагаемый документ также предусматривает установление не фиксированных, а минимальных значений резервов на возможные потери по займам. Предоставление возможности МФО формировать резервы на возможные потери по займам в размерах, превышающих установленные значения, позволит МФО эффективнее хеджировать возникающие риски, связанные с невозвратом займов, поясняют в Центробанке.

Кроме того, резервы на возможные потери по займам необходимо будет формировать не только при наличии неисполненных (полностью либо частично) обязательств перед МФО, но и в случае наступления иных рисков ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств.

В случае если сумма целевого займа используется не по назначению, а также в случае аннулирования (отзыва) лицензии у финансовой организации (ее исключения из реестра ЦБ) минимальная ставка резервирования увеличивается не менее чем на 10 процентных пунктов от минимально установленных ставок.

В случае если МФО совершает уступку требований по выданным займам, а впоследствии вновь приобретает такие требования по договору уступки требований, резерв формируется в повышенном размере (минимальная ставка резервирования увеличивается на 10 п. п.).

В случае отсутствия документов, подтверждающих факт заключения договора займа или факт приобретения требований по договору займа, признания заемщика несостоятельным, применения в отношении заемщика процедур банкротства или нахождения заемщика — юридического лица в стадии ликвидации минимальная ставка резервирования будет составлять 99%.

Также при определении значения резервов на возможные потери по займам должны анализироваться продолжительность просроченных платежей и иные риски ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по всем договорам займа, которые заключены между заемщиком и МФО или требования по которым приобретены МФО в отношении одного заемщика. Значение резерва по всем договорам с одним заемщиком определяется исходя из договора, несущего максимальный риск.

Еще одной новацией является введение требований к залогу, а также к иным способам обеспечения исполнения обязательств по договорам займа, следует из пояснительной записки к проекту нового указания ЦБ. Устанавливаются виды залогов, которые не могут считаться обеспечением исполнения обязательств, а также события, при наступлении которых обеспечение не может учитываться при формировании резервов на возможные потери по займам. Вводится понятие «качественный залог», под которым понимается залог, стоимость которого больше суммы займа или равна ей (в отношении займов, обеспеченных ипотекой, сумма займа не должна превышать 70% от стоимости залога).

Указание вступает в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования. Требования к оценке качества предмета залога применяется к договорам, заключенным с момента вступления указания в силу.



Предложения и замечания по проекту Центробанк принимает до 17 мая 2018 года.