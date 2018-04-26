По информации Центрального банка, только за последний год в России число транзакций по пластиковым картам выросло почти на 30%, а объем операций по картам достиг 41,8 трлн руб. Эксперты рынка уверены, что этому способствует развитие платежной инфраструктуры.

Специалисты УБРиР подтверждают эту мысль: по статистике банка, за год количество подключенных устройств для приема к оплате банковских карт выросло на 21%. И, по предварительным прогнозам, до конца года продажи услуги эквайринга увеличатся еще на 25%.

Как отметили в УБРиР, чаще всего договор на эквайринг заключают владельцы супермаркетов, магазинов автозапчастей, магазинов одежды, а также предприятий быстрого питания. По географическому признаку наиболее активно устанавливают POS-терминалы предприниматели из Свердловской области, Республики Башкортостан, Краснодарского края, Челябинской области и Санкт-Петербурга.

«Сейчас многие покупатели не носят наличные деньги в кошельке, а расплачиваются банковской картой. Во-первых, это удобно, а, во-вторых, выгодно — ведь зачастую банк в качестве бонуса возвращает кэшбэк с покупок. Преимущества безналичной оплаты также очевидны и для бизнесменов. Картами чаще оплачиваются импульсивные покупки, а кредитный лимит позволяет сделать и более крупное приобретение. По нашей статистике только за последний год сумма среднего чека увеличилась почти в 2 раза. Кроме того, сейчас банки стремятся обеспечить своим клиентам комплексное обслуживание. Бизнесменам с торговой точкой и онлайн-магазином удобно подключить сразу и торговый, и интернет-эквайринг. А если в течение месяца возникают «кассовые разрывы», то эффективным инструментом будет овердрафт», — рассказала руководитель дирекции развития корпоративного бизнеса УБРиР Елена Сорвина.

Кстати, УБРиР предлагает беззалоговый экспресс-овердрафт «Оборотный» до 1 млн рублей на специальных условиях для клиентов с эквайрингом от банка. Оформление овердрафта проще и удобнее – с минимумом документов и без выезда кредитного эксперта на место ведения бизнеса. Это значительно ускоряет процесс рассмотрения заявки.

Напомним, УБРиР вошёл в ТОП-3 рейтинга ARG самых выгодных условий по обслуживанию розничных магазинов в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. По данным агентства, обслуживание в УБРиР обходится предпринимателям дешевле, чем в других федеральных банках страны. Всего в исследовании приняло участие 23 российских банка.