Российские банки готовят банкоматные сети и платежные (POS) терминалы к повышенным нагрузкам в период проведения чемпионата мира по футболу, а также проводят мониторинг систем безопасности. Банкоматы оснащают антискимминговым оборудованием и проверяют на наличие посторонних устройств, а некоторые банки даже создают «мобильные бригады» для оперативного обслуживания автоматов в городах проведения ЧМ-2018, пишут «Известия» .



Кибермошенники активизируются перед ЧМ-2018 и постараются на нем заработать, как показала практика подготовки к Олимпиаде в Сочи в 2014 году, отмечают эксперты. Чемпионат стартует 14 июня и продлится месяц, соревнования пройдут в 11 городах и будут сопровождаться массовым наплывом туристов.

Чаще всего для кражи данных банковских карт злоумышленники атакуют POS-терминалы. Эти терминалы обычно расположены в магазинах или аптеках, они, по сути, представляют собой обычные компьютеры и доступ к ним можно получить через Wi-Fi-сеть, пояснил он. В 2016—2017 годах в России были зафиксированы лишь единичные случаи установки в POS-терминалы шиммеров, которые копируют данные «чипованных карт» во время платежа, рассказали в ЦБ. Такая атака позволяет снимать деньги только со счетов карт, эмитированных в некоторых странах дальнего зарубежья, пояснили в ЦБ.

Еще одна угроза — это накладки-скиммеры, которые злоумышленники крепят на банкоматы, а также фишинговые сайты, которые имитируют сайт банка или магазина.

Московский Кредитный Банк начал дополнительную инвентаризацию POS-терминалов, в ходе которой их проверяют на наличие посторонних устройств, сообщили в пресс-службе банка. Альфа-Банк сосредоточится на обеспечении работоспособности банкоматов в городах ЧМ, Россельхозбанк уделяет повышенное внимание защите инфраструктуры, а в «Открытии» и Связь-Банке действуют круглосуточные системы мониторинга и реагирования на инциденты в сфере информационной безопасности.

Банк «Ак Барс» в период ЧМ-2018 поставит банкоматы и POS-терминалы на особый контроль. Кроме того, банк создает «мобильные бригады» для быстрого обслуживания устройств по заявкам клиентов. МТС Банк установил на свои устройства антискимминговую защиту, все банкоматы и деньги внутри них застрахованы. Кроме того, они оборудованы системой сигнализации и видеонаблюдения, отметили в банке. «Глобэкс», Сбербанк и «Открытие» также информируют клиентов и сотрудников о правилах безопасного использования банкоматов.

FinCERT (Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере) Банка России внимательно следит за ситуацией, сейчас всплеска активности кибермошенников не зафиксировано, сообщили газете в ЦБ. Все необходимые рекомендации доведены до банков.