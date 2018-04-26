ПАО «Банк Уралсиб» совместно с B2B-сервисом CallToVisit запустил пилотный проект по бесплатной доставке клиентов малого бизнеса на такси до отделений для открытия расчетного счета. На текущем этапе услуга доступна юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в десяти отделениях банка города Москвы.

Достаточно выбрать опцию в момент заполнения заявки на открытие или резервирование расчетного счета на сайте банка. Кроме того, заказать поездку на такси до офиса с целью открытия счета можно, обратившись в контакт-центр банка, говорится в сообщении кредитной организации.