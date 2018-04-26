Банк России 3 мая выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля серии «На страже Отечества». Это уже вторая монета данной серии, уточняется в сообщении пресс-службы ЦБ.

На оборотной стороне монеты на фоне силуэтов танков и самолетов размещены рельефные изображения солдат Великой Отечественной войны, идущих в атаку; внизу по окружности — надпись: «На страже Отечества».

Тираж монеты — 3 тыс. штук.



Планируется, что в этом году будут выпущены еще две серебряные монеты серии «На страже Отечества».