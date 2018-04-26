ЦБ «визуально обнаружил» в Азиатско-Тихоокеанском Банке (АТБ) продажу векселей одной из организаций, связанных с акционером Андреем Вдовиным. Образовалась «классическая финансовая пирамида», сообщает РБК .

Перед тем, как ЦБ принял решение о санации, банк завершил формирование 100-процентных резервов по кредиту М2М Прайвет Банку («дочка» АТБ, лишившаяся лицензии в декабре 2016 года). Вместе с тем АТБ по согласованному с ЦБ графику формировал резервы по кредитам другим заемщикам, которые «были использованы, как канал вывода из банка денег для решения личных проблем Вдовина (Андрей Вдовин — бывший основной владелец АТБ, сейчас — миноритарий банка)», говорится в ответе ЦБ.

При этом регулятор называет трех таких заемщиков — V.M.H.Y. Holdings Limited, ООО «ФТК», Saymon Corp BVI.



АТБ «последовательно реализовывал» меры по самостоятельному восстановлению финансовой устойчивости, признает ЦБ. Однако в апреле 2018 года произошло событие, которое в корне поменяло ситуацию вокруг банка.

Регулятор «в ходе визуального наблюдения» обнаружил организованную продажу населению векселей ООО «ФТК». По состоянию на апрель 2018 года задолженность ООО «ФТК» по векселям достигла 4,3 млрд рублей. При этом ООО «ФТК» обладало всеми признаками неплатежеспособности, подчеркивает регулятор: не имея денежных поступлений, компания могла расплачиваться по ранее выпущенным векселям исключительно с помощью выпуска новых векселей. Образовалась классическая «финансовая пирамида», которой фактически управлял АТБ, констатирует Центробанк.



ООО «ФТК» было связано с финансированием проектов Андрея Вдовина, отмечает ЦБ.