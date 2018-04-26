Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Новый Кредитный Союз» (регистрационный номер 3139, Москва), сообщает пресс-служба регулятора.



Решение принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований ФЗ «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным ФЗ, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных ФЗ «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».



«В деятельности АО «АКБ «Новый Кредитный Союз» установлены многочисленные нарушения требований законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, связанные с неисполнением обязанности по своевременному направлению в уполномоченный орган полных и достоверных сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом правила внутреннего контроля банка в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не соответствовали установленным требованиям», — отметили в Центробанке.



Кроме того, ЦБ выявил факты неотражения в отчетности банка проводимых валютно-обменных операций и установил непрозрачные сделки банка «Новый Кредитный Союз» с физическими лицами по купле-продаже иностранной валюты, изначально убыточные для финучреждения либо не имеющие очевидного экономического смысла.

Регулятор неоднократно применял в отношении банка меры надзорного реагирования, в том числе вводил ограничения на осуществление отдельных операций, включая привлечение вкладов населения.

Банк «Новый Кредитный Союз» — участник системы страхования вкладов.