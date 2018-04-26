Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Эльбин» (регистрационный номер 2267, Махачкала), сообщает пресс-служба регулятора.



Решение принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований ФЗ «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов ЦБ, изданных в соответствии с указанным ФЗ, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных ФЗ «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».



«В деятельности АО «АКБ «Эльбин» выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности направленных в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, надзорным органом установлена вовлеченность АО «АКБ «Эльбин» в проведение валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России. Информация об указанных фактах, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в правоохранительные органы», — пояснили в ЦБ.

Регулятор неоднократно применял в отношении финучреждения меры надзорного реагирования, в том числе вводил ограничения на осуществление отдельных операций.



Банк «Эльбин» — участник системы страхования вкладов.

