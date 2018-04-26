Выплаты клиентам банков «Эльбин» и «Новый Кредитный Союз» , лишенных лицензии 26 апреля, начнутся не позднее 10 мая 2018 года. Об этом сообщает департамент общественных связей Агентства по страхованию вкладов (АСВ).



До указанной даты АСВ опубликует в местной прессе, а также разместит на сайте официальное объявление о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате возмещения по вкладам. Заявления о выплате страхового возмещения могут быть поданы вкладчиками до дня окончания действия моратория.

«Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им страхового возмещения агентство намерено использовать банки-агенты. В соответствии с решением правления агентства такие банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 3 мая 2018 года», — отметили в АСВ.