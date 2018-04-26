Центральный банк России с 26 апреля установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 61,7494 рубля, что выше предыдущего дня на 8,50 копейки. Официальный курс евро к рублю был зафиксирован на отметке 75,3281 рубля. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 11,60 копейки.

«На четверг целевая область для курса доллара находится в районе 63,10 рубля. Курс евро растет медленно, так как его продают на Форекс на фоне роста доходности американских облигаций. По курсу евро ожидается повышение котировок до 76,45 рубля», - поясняет Владислав Антонов, аналитик Альпари.

На валютной секции Московской биржи в начале торгов, после существенного снижения днем ранее, ожидается восстановления российской валюты, комментирует Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс».

«Рост цен на нефть поддержит «медведей» в долларе, что приведет к его отступлению ниже 62,2 рубля, после чего давление на американскую валюту сохранится. Отметим, что в рамках вчерашней сессии пара USD/RUB пробила сопротивление, расположенное на уровне 62 рубля. В случае если ей удастся закрепиться выше этого уровня, будет создан плацдарм для дальнейшего роста доллара, целью которого может стать уровень 65 рублей. Однако, уже в рамках сегодняшней сессии возможно тестирование уровня 62 рубля сверху, которое, в случае дальнейшего восстановления рынка энергоносителей, окажется удачным и доллар вновь уйдет ниже этого значения», - анализирует эксперт.

«Тревожно выглядит ситуация с рублем, который на фоне роста доллара к мировым валютам (пара евро-доллар потеряла вчера около 0,5%) упал на 1,4% до отметки 62,4 рубля за доллар. Ожидаем, что сегодня укрепление доллара прекратится и рубль снова сможет вернуться в коридор 62 рублей за доллар», - комментирует аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.

По прогнозам Ивана Марчены, аналитика ГК Forex Club, в четверг пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 61,8-62,9 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 75,3-76,6 рубля.