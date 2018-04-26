Альфа-Банк перешел на режим моментальной отправки рублевых платежей в другие банки через Банк России, сообщили Банки.ру в пресс-службе кредитной организации.



«При отправке платежа в рублях через мобильный или интернет-банк клиент сразу же, в режиме реального времени, получает уведомление о том, что платеж исполнен», — отмечается в релизе.

В банке добавили, что теперь по всей России действует единое время отправки платежей — с 1:00 до 20:30 мск.

Наталья СТРЕЛЬЦОВА, Banki.ru