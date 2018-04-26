Наблюдательный совет «ДОМ.РФ» назначил Александра Плутника генеральным директором компании на новый срок.



Ранее «ДОМ.РФ» сообщил об утверждении единственным акционером новой редакции устава. В ней учтены лучшие мировые и российские практики в сфере корпоративного управления, включая подходы, принятые в крупнейших российских компаниях с государственным участием, а также последние изменения российского законодательства об акционерных обществах.

Обновленный устав утвержден в исполнение директив правительства РФ. В соответствии с уставом, срок полномочий генерального директора составляет пять лет.