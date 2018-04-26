Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг Росбанка на уровне «AAA(RU)» со «стабильным» прогнозом. Также подтверждены рейтинги выпусков облигаций банка.

«Кредитный рейтинг Росбанка обусловлен очень высокой вероятностью предоставления экстраординарной поддержки материнским банком с высоким уровнем кредитоспособности. Росбанк обладает высоким уровнем оценки собственной кредитоспособности ввиду комфортного уровня достаточности капитала, адекватных риск-профиля и позиции по ликвидности и фондированию», — отмечается в сообщении АКРА .

В агентстве напоминают, что Росбанк входит в число системно значимых банков РФ. Банк на 99,95% принадлежит французскому Societe Generale S. A. (головной банк международной финансовой группы Societe Generale).

Кроме того, АКРА подтвердило на уровне «AАA(RU)» со «стабильным» прогнозом рейтинги «дочек» Росбанка, на 100% ему подконтрольных, — автокредитного Русфинанс Банка и ипотечного банка «ДельтаКредит» , а также рейтинги их облигаций.

В соответствующих сообщениях поясняется, что кредитные рейтинги этих банков обусловлены очень высокой вероятностью экстраординарной поддержки со стороны Росбанка. Русфинанс Банк и «ДельтаКредит» характеризуются «умеренно высокой оценкой собственной кредитоспособности, которая поддерживается адекватными бизнес- и риск-профилями, значительным буфером достаточности капитала и сильной позицией по ликвидности».



Оценка собственной кредитоспособности Росбанка находится на уровне «аа», Русфинанс Банка и «ДельтаКредита» — на уровне «а».

