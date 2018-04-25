Компания «ПрограмБанк» заняла первое место в рейтинге российских поставщиков банковского ПО по итогам продаж за прошлый 2017 год.
26 финансовых организаций — банки и микрофинансовые организации (МФО) — стали клиентами компании «ПрограмБанк» в 2017 году.
Среди новых клиентов банки — «Кредпромбанк» и «Камчаткомагропромбанк», микрофинансовая компания — «МигКредит».
Рейтинг российских поставщиков банковского ПО издается британским журналом «IBS Intelligence» — ведущим мировым СМИ в области банковских технологий.
Компания «ПрограмБанк» участвует в рейтинге IBS Sales League Table с 2012 года, устойчиво занимая в нем лидирующие позиции.
Справочная информация
Компания «ПрограмБанк» является основателем рынка банковской автоматизации и работает на этом рынке более 28 лет.
Среди решений компании — полная линейка программных продуктов для банков — « ПрограмБанк.ФронтОфис», « ПрограмБанк.АБС» и « ПрограмБанк.БизнесАнализ», а также системы для НФО — « Програмбанк.XBRL», « ПрограмБанк.КредитМикро», « ПрограмБанк.Страхование» и « Програмбанк.Инвест».
Среди клиентов компании: Банк ВТБ, НКЦ (Центральный контрагент группы «Московская Биржа»), Агентство по страхованию вкладов, ВТБ Капитал, Ренессанс Капитал, СПАО «Ингосстрах», МФО «МигКредит», Югорская региональная микрофинансовая организация, НКО «Яндекс-Деньги», а также сотни других, самых разных финансовых учреждений России.
Источник: ПрограмБанк
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