26 финансовых организаций — банки и микрофинансовые организации (МФО) — стали клиентами компании «ПрограмБанк» в 2017 году.



Среди новых клиентов банки — «Кредпромбанк» и «Камчаткомагропромбанк», микрофинансовая компания — «МигКредит».



Рейтинг российских поставщиков банковского ПО издается британским журналом «IBS Intelligence» — ведущим мировым СМИ в области банковских технологий.



Компания «ПрограмБанк» участвует в рейтинге IBS Sales League Table с 2012 года, устойчиво занимая в нем лидирующие позиции.

Справочная информация



Компания «ПрограмБанк» является основателем рынка банковской автоматизации и работает на этом рынке более 28 лет.



Среди решений компании — полная линейка программных продуктов для банков — « ПрограмБанк.ФронтОфис », « ПрограмБанк.АБС » и « ПрограмБанк.БизнесАнализ », а также системы для НФО — « Програмбанк.XBRL », « ПрограмБанк.КредитМикро », « ПрограмБанк.Страхование » и « Програмбанк.Инвест ».



Среди клиентов компании : Банк ВТБ, НКЦ (Центральный контрагент группы «Московская Биржа»), Агентство по страхованию вкладов, ВТБ Капитал, Ренессанс Капитал, СПАО «Ингосстрах», МФО «МигКредит», Югорская региональная микрофинансовая организация, НКО «Яндекс-Деньги», а также сотни других, самых разных финансовых учреждений России.

Источник: ПрограмБанк