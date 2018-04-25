Мессенджер WhatsApp обновил условия предоставления услуг и ввел возрастные ограничения для пользователей из Европейского союза, следует из сообщения в официальном блоге компании. Теперь жители стран ЕС смогут пользоваться приложением только по достижении ими 16-летнего возраста.



«В следующем месяце Европейский союз обновляет свои законы конфиденциальности, чтобы обеспечить большую прозрачность обработки информации, размещаемой пользователями в Интернете. WhatsApp обновляет свои условия предоставления услуг и политику конфиденциальности, в которых вступает в действие закон, известный как общий регламент по защите данных (GDPR — General Data Protection Regulation)... Если вы живете в стране европейского региона, вам должно быть не менее 16 лет, чтобы использовать наш сервис», — отмечается в сообщении.

При этом пользователи вне ЕС могут использовать мессенджер с 13 лет, если это не противоречит законам их страны. В компании не уточнили, каким образом она будет узнавать возраст пользователя.