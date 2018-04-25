По итогам I квартала 2018 года общий объем размещенных в российских банках вкладов физлиц вырос на 0,5% (без учета фактора валютной переоценки) и составил порядка 26,1 трлн рублей, что позволило практически полностью компенсировать январское сезонное снижение размещенных в банках средств физических лиц. При этом по итогам марта объем вкладов населения в российской банковской системе вырос на 0,7%, говорится в материалах ЦБ РФ.



Лидерами прироста средств физических лиц по итогам I квартала в абсолютном выражении среди всех кредитных организаций стали в основной массе банки с госучастием: ВТБ (+2,7 трлн рублей, или +442%; данный рост в основном обусловлен завершением процедуры присоединения ВТБ 24 к материнскому банку), Почта Банк (+35 млрд, или 21,1%), Россельхозбанк (+32,7 млрд, или 3,9%), банк «Россия» (+32,6 млрд, или 37,4%) и «ФК Открытие» (+29,3 млрд, или 7,1%).

Если рассматривать месячную динамику вкладов населения (месяц к месяцу), то здесь список лидеров по объемам привлечения возглавляют следующие банки: ВТБ (+176,4 млрд рублей, или +5,6%), «Россия» (+31,3 млрд, или 35,3%), Сбербанк (+21,2 млрд, или 0,2%), Альфа-Банк (+16,4 млрд, или 2,1%) и Почта Банк (+15,1 млрд, или 8,1%).

Наибольшее сокращение депозитов физлиц в абсолютном выражении по итогам I квартала показал крупнейший банк страны — Сбербанк, вклады населения которого сократились на 167,4 млрд рублей (-1,4%). Также в список «лидеров» по объему снижения средств физических лиц вошли следующие кредитные организации: НБ «Траст» (-21,1 млрд рублей, или -20,5%), Газпромбанк (-15,3 млрд, или -1,9%) и Альфа-Банк (-12,5 млрд, или -1,5%).

«Лидерами» по объему оттока средств физических лиц по итогам марта стали следующие кредитные организации: Газпромбанк (-10,7 млрд рублей, или -1,3%), НБ «Траст» (-6,6 млрд, или -7,4%), Транскапиталбанк (-5,5 млрд, или -10,8%), Банк Интеза (-2,5 млрд, или -15,5%) и МБА-Москва (-2 млрд, или 23,5%).