Совокупный объем собственных средств (капитала) кредитных организаций по итогам I квартала показал рост на сумму порядка 752,7 млрд рублей (+8,4%), составив на 1 апреля 2018 года около 9,75 трлн рублей. Таковы данные финансового рейтинга портала Банки.ру.



По итогам I квартала 2018 года прирост собственного капитала показали 292 кредитные организации, или около 53,9% от представленных в рэнкинге.

Среди банков, входящих в топ-100 по размеру активов, значительный прирост собственных средств в абсолютном значении за январь—март показали следующие пять кредитных организаций: ВТБ (+359,7 млрд рублей, или +33,9%, данный рост в основном обеспечен за счет завершения процедуры присоединения ВТБ 24 к материнскому банку), Сбербанк (+191,8 млрд, или +5,2%), Бинбанк (+144,9 млрд, на начало года банк имел отрицательный капитал в размере -36,3 млрд), Промсвязьбанк (+61,8 млрд, или +50,9%) и Альфа-Банк (+35,5 млрд, или +10,6%).

По итогам I квартала сокращение собственных средств продемонстрировали 250 кредитных организаций, или 46,1% от представленных в рэнкинге.

«Лидерами» по снижению капитала по итогам января—марта среди банков, входящих в топ-100 по размеру активов в абсолютном выражении стали: находящиеся на санации Рост Банк (-28,3 млрд рублей, или -7,1%), Банк АВБ (-23,3 млрд, или -362,8%) и «ФК Открытие» (-11,7 млрд, или -5,3%), а также Нордеа Банк (-9 млрд, или -21,1%) и Россельхозбанк (-7,7 млрд, или -1,8%).