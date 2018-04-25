ВТБ намерен сделать бесплатным снятие наличных со своих карт во всех банкоматах на территории России. Об этом журналистам рассказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников. По его словам, это произойдет с 1 июля 2018 года.

«Мы хотим, чтобы наши клиенты в любой точке страны могли снять наличные без каких-либо комиссий, с экономической точки зрения это не будет большой нагрузкой на банк, так как доля безналичных операций постоянно растет», — пояснил Печатников.

Кроме того, ВТБ с 1 июля планирует отменить комиссию за безналичные переводы.

Одно из приоритетных направлений развития розницы банка — наращивание базы активных клиентов, за год этот показатель должен вырасти на 1 млн человек — до 13,5 млн. Другое направление — рост ресурсной базы. В I квартале депозитный портфель физлиц вырос на 2% — с 3,09 трлн до 3,278 трлн рублей (с апреля 2017 года по апрель 2018-го рост составил 29%). По итогам 2018 года в ВТБ рассчитывают на увеличение депозитного портфеля на 24% — до 3,9 трлн рублей. По словам Печатникова, рост портфеля обусловлен преимущественно ростом в VIP-сегменте (плюс 32%) и массовом сегменте (плюс 45%).

Рост по кредитному портфелю за I квартал составил 2% — до 2,249 трлн рублей (c апреля 2017 года — на 10%).

В целом, по мнению Печатникова, ситуация на розничном рынке благоприятна, несмотря на волатильность валютного курса в начале апреля. «Первый квартал характеризуется динамичным развитием всего рынка, например рекордными выдачами ипотеки , в феврале в стране было выдано жилищных кредитов почти на 200 миллиардов рублей», — заключил зампред правления ВТБ.