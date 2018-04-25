Блокчейн может лишить граждан некоторых нужных вещей, например права на юридическое забвение. Об этом рассказал советник председателя Внешэкономбанка Владимир Демин.

«Есть у нас такое право на юридическое забвение. Если мы все заносим на блокчейн, то это вытереть нельзя. Вы не сможете этим воспользоваться», — рассказал он в ходе пленарного заседания, посвященного новым финансовым и цифровым технологиям.