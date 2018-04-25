Советник председателя Внешэкономбанка Владимир Демин: «Есть у нас такое право на юридическое забвение. Если мы все заносим на блокчейн, то это вытереть нельзя».
Блокчейн может лишить граждан некоторых нужных вещей, например права на юридическое забвение. Об этом рассказал советник председателя Внешэкономбанка Владимир Демин.
«Есть у нас такое право на юридическое забвение. Если мы все заносим на блокчейн, то это вытереть нельзя. Вы не сможете этим воспользоваться», — рассказал он в ходе пленарного заседания, посвященного новым финансовым и цифровым технологиям.
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