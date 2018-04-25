Компания «Эвотор» совместно с компанией Visa предложили малым предприятиям торговли и услуг новое решение по эквайрингу. Совместный продукт компаний поможет торговым точкам и предприятиям общепита подготовиться к наплыву туристов в период проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™.

Предприниматели могут приобрести комплект оборудования и специальные наклейки на кассу и вход в торговые точки с брендами международной платежной системы Visa, говорится в сообщении компании «Эвотор».

Специализированное приложение по активации эквайринга от сервиса «Прими Карту!» - «Прими Карту с Эвотор Visa» - устанавливается автоматически при первом подключении кассы Эвотор к интернету. Далее через личный кабинет пользователь в приложении вводит всю необходимую информацию и выбирает один из банков, предоставляющих услугу эквайринга в рамках данной программы - ВТБ, Банк Русский Стандарт или Бинбанк. Комиссия торговой точки за эквайринг составит 2% без скрытых платежей, доплат и фиксированных ставок при снижении оборота.

По словам Андрея Романенко, генерального директора компании «Эвотор», полный комплект оборудования в рамках предложения «Эвотор Visa» обойдется предпринимателю в среднем (в зависимости от модели смарт-терминала) на 30% дешевле, чем покупка каждого элемента отдельно.