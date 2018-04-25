В Японии официально начала работу саморегулируемая организация Японская ассоциация криптовалютных бирж (Japanese Cryptocurrency Exchange Association, JCEA), созданная 16 криптовалютными биржами, зарегистрированными в Агентстве по финансовым услугам (FSA).

Ассоциация заявила, что займется разработкой всеобъемлющих правил, направленных на защиту клиентов и улучшение внутреннего контроля. Она будет добиваться их выполнения компаниями-участниками, получив право налагать штрафы, сообщает Anycoin .

«Я буду следить за тем, чтобы были приняты меры безопасности и осуществлен внутренний контроль. Мы хотим устранить проблемы клиентов и восстановить доверие общественности, чтобы работать над развитием здорового рынка», — отметил избранный председателем ассоциации глава Money Partners Тайдзен Окуяма.

Кроме Money Partners, в новую ассоциацию криптобирж вошли: Quoine, Bitflyer, Bitbank, SBI Virtual Currencies, GMO Coin, Bittrade, Btcbox, Bitpoint Japan, DMM Bitcoin, Bitarg Exchange Tokyo, FTT Corporation, Bitocean, Fisco Virtual Currency, Tech Bureau и Xtheta.