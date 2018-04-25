Полиция китайского муниципалитета Тяньцзинь изъяла 600 компьютеров, использовавшихся для майнинга биткоинов, после заявления местной электросети о необычно высоком уровне потребления электричества в городе. Был задержан один подозреваемый, еще пять человек находятся под следствием.

Как отмечают в полиции, это «самый крупный случай кражи электричества за последние годы». По словам электросетевой компании, обычный уровень потребления электричества вырос на 28% на пике. Также конфискованы шесть мощных кондиционеров, сообщает ТАСС .

Согласно официальным данным за 2017 год, в КНР располагается около 80% майнинговых мощностей мира.