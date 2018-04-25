Клиника позволит взрослым и детям, не выезжая из своего города, получить по видеосвязи консультации квалифицированных врачей из Казани, Москвы, Санкт-Петербурга по двадцати врачебным специальностям.

На каждого из обратившихся заводятся электронные медицинские карты. В них автоматически вносятся показания с диагностических устройств. Результаты исследований в режиме реального времени видит специалист из Казани. В клинике можно сдать анализы, сделать электрокардиограмму, измерить давление — центр оборудован медицинскими диагностическими устройствами.

Открыл новую клинику генеральный директор Страховой группы «АК БАРС» Линар Гарифуллин. В торжественном мероприятии участвовали заместитель председателя Правления «АК БАРС» Банка Ильфан Губайдуллин, руководитель Альметьевского муниципального района Айрат Хайруллин, вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева и министр здравоохранения Марат Садыков.

Запись в клинику телемедицины проводится по номеру: 8 (8553) 369-090