Совет Межрегионального общества научных работников (ОНР) написал заявление премьеру РФ Дмитрию Медведеву, в котором критикуются действия Роскомнадзора.

«Совет выражает возмущение массовыми перебоями в работе множества научных и образовательных интернет-ресурсов, поисковых систем и серверов электронной почты, возникающими из-за попыток Роскомнадзора заблокировать мессенджер Telegram. Это ведомство создало препятствия для доступа почти к 18 миллионам IP-адресов: их число почти в два раза превышает количество пользователей Telegram в России», — говорится в документе.



В нем отмечается, что из-за действий Роскомнадзора российские ученые были лишены доступа к специализированной сети научных контактов ResearchGate, к архивам научных журналов крупнейшего издательства Wiley, к центральному репозиторию библиотек Java, сайту журнала Science, поисковой системе Google и к ряду других сетевых сервисов, постоянно используемых в исследовательской работе.

«Перебои в доступе к информационной системе КИАС привели к срыву подачи заявок на конкурсы грантов, проводимые Российским фондом фундаментальных исследований. Из-за нарушения доступа к учебным сайтам был частично парализован учебный процесс в СколТехе, МГУ, ВШЭ и ряде других вузов. Пострадал также сайт Вольного сетевого сообщества «Диссернет», разоблачившего масштабные некорректные заимствования чужих материалов в диссертациях многих недобросовестных авторов, в том числе главы Роскомнадзора», — подчеркивается в сообщении.

Совет ОНР считает недопустимой практику «ковровых блокировок любой ценой», без учета вполне предсказуемых негативных последствий.