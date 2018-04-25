Банк «Центр-инвест» является одним из крупнейших игроков на южнороссийском рынке банковских карт. По состоянию на 1 апреля 2018 года в обращении находятся более 400 000 карт «Центр-инвест».

За 2017 год банк привлек 90 000 новых активных клиентов-держателей банковских карт международных платежных систем VISA International, MasterCard Worldwide и российской платежной системы «Мир». Общий объем операций по картам банка вырос на 24% и составил 120 млн транзакций.

Банк «Центр-инвест» в числе первых в России приступил к эмиссии карт «Мир» в марте 2016 года. Банк участвует в большинстве пилотных проектов НСПК: выпуск и обслуживание карт с технологией бесконтактной оплаты (декабрь 2016); первым реализовал на карте «Мир» нефинансовые приложения - библиотечное, кампусное, транспортное, приступил к выпуску кобейджинговых карт «Мир-Maestro» (июль 2017), обеспечил максимальную защиту интернет-транзанкций по картам «Мир» своих клиентов по новой технологии MirAccept 2.0 (сентябрь 2017).

Благодаря технологическим новинкам, которые реализуют специалисты банка на картах «Мир», и социально-ориентированному маркетингу на 1 апреля 2018 года банк «Центр-инвест» выпустил более 137 000 карт «Мир».

«Центр-инвест» — единственный банк на Юге России, располагающий собственным современным процессинговым центром и тремя персонализационными центрами в Ростове-на-Дону, Краснодаре и Волгограде. Это преимущество позволяет последовательно наращивать объем услуг на основе банковских карт, а также быстро и качественно внедрять инновационные продукты и сервисы.