Тинькофф Банк и Национальная система платежных карт (НСПК) тестируют сервис, позволяющий клиентам банка отслеживать информацию о кассовом чеке за покупки по карте в личном кабинете на сайте Tinkoff.ru (в апреле 2018 года) и в мобильном приложении (осенью 2018 года). Сервис строится на основе данных НСПК, банка и оператора фискальных данных (ОФД).

Контрольно-кассовая техника автоматически привязывается к эквайринговому терминалу торговой точки, что позволяет обеспечивать ежедневную работу с ОФД и банком с соблюдением всех требований по безопасной обработке данных. Обработка данных произойдет автоматически, сообщает НСПК.

По словам начальника управления перспективного развития АО «НСПК» Андрея Шаповалова, технология позволит держателю карты видеть детализацию своих расходов в удобном формате кассового чека в привычном приложении банка. Банк, в свою очередь, получит удобный инструмент для того, чтобы предложить клиентам повышенный кэшбэк от различных производителей товаров и поставщиков услуг.

«Также этот сервис популяризирует банковскую карту как более удобный и выгодный платежный инструмент по сравнению с наличными», — комментирует Евгений Исупов, директор монетизации данных Тинькофф Банка.