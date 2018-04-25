Тимер Банк 2 апреля подал иск в Арбитражный суд Татарстана о взыскании 371,96 млн рублей Госжилфонда РТ по делу о выделении денег на достройку проблемных домов.

Третьими лицами в деле участвуют ООО «Компас» и ООО «Восточный проект». Последний с 15 февраля 2018 года по иску Тимер Банка находится на первом этапе банкротства. Банк включен в реестр кредиторов с суммой требований 757,8 млн рублей, сообщает TatCenter .

По данным Regnum, изначально в деле о кредитах фигурировал Татфондбанк. В конце февраля и начале марта 2016 год долг Госжилфонда РТ по кредитам посредством двух соглашений был переведен на Тимер Банк.