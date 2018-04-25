Тверской районный суд Москвы заочно арестовал совладельца Азиатско-Тихоокеанского Банка Андрея Вдовина по уголовному делу о хищении около 13 млн долларов, передает РАПСИ.

«Удовлетворить ходатайство следствия, избрать в отношении Вдовина меру пресечения в виде заключения под стражу», — постановила судья Елена Булгакова.



Банкир обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Мотивируя ходатайство об аресте Вдовина, представитель следствия заявил, что обвиняемый в настоящий момент объявлен в федеральный и международный розыск.

«Предпринимались попытки обеспечить явку Вдовина в органы следствия, которые не увенчались успехом. Было установлено, что он еще в прошлом году покинул территорию РФ и больше не возвращался», — отметил следователь. По его словам, находясь на свободе, Вдовин может наладить контакт с неустановленными соучастниками преступления и выработать с ними общую позицию по противодействию следствию.

Адвокат обвиняемого Станислав Акимов подчеркнул, что инкриминируемое его подзащитному деяние должно быть квалифицировано как преступление, совершенное в сфере предпринимательской деятельности, и просил избрать для Вдовина любую меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Он также добавил, что постановление об объявлении банкира в федеральный розыск в настоящий момент обжаловано в судебном порядке.