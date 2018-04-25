Арбитражный суд Татарстана удовлетворил заявление конкурсного управляющего по признанию банковских операций ПАО «КАМАЗ» с ИнтехБанком недействительными и обязал предприятие вернуть банку 9,9 млн рублей.

Также суд удовлетворил еще пять заявлений АСВ о признании сделок с физлицом, ООО «Тамкар», ООО «Пэлиши», ООО «Бахетле-Агро» и ООО «СпецПроект» недействительными на общую сумму в 36,6 млн рублей, сообщает TatCenter .