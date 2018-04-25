Юридический сервис Legal Box вместе с разработчиками из России и Украины запустил Telеgram-бота, который поможет предпринимателям составить обращение в Роскомнадзор о разблокировке сайта. Бот работает бесплатно.

Бот «АнтиРоскомБот» запрашивает фамилию, имя и отчество клиента, адрес подвергшегося блокировке сайта и электронную почту компании, с которой заявитель хочет отправить письмо, сообщает Rusbase . Затем автоматически составляет текст обращения в Google Doc и показывает три email-адреса Роскомнадзора, где такие обращения принимают. Отправить обращение пользователь должен сам.