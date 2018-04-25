Необанки не являются конкурентами классическим банкам, это их будущие партнеры. Об этом рассказал генеральный директор Ассоциации «Финтех» Сергей Солонин.



«В последнее время все больше разговоров о том, что необанки — это не конкуренты, а партнеры классическим банкам. То есть это те продукты, которые, по сути, могут дополнять корзину классических банков. Пока мы ввиду некоторых ограничений не можем работать как платформы, но в ближайшем будущем такие платформы появятся», — рассказал он в ходе выступления.

«Традиционные банки обладают возможностью, необанки обладают гибкостью», — отметил Солонин.

Он также добавил, что IT-компании могут начать создавать необанки для расширения и привлечения новой аудитории.