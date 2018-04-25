Российские госбанки заблокировали поправки к закону о гособоронзаказе, предусматривающие передачу капитала уполномоченными на обслуживание ГОЗа банками в создаваемый на базе Промсвязьбанка (ПСБ) оборонный банк. Об этом РБК рассказали два источника, знакомых с ходом согласования документа.

В последней версии законопроекта нет нормы об обязательной передаче оборонному банку капитала вместе с активами, утверждает источник РБК, знакомый с ходом обсуждения документа. «Это будет решаться корпоративными процедурами, право принимать решение о передаче капитала будет отдано акционерам [обслуживающих сейчас ОПК банков]», — говорит он.

Первоначально готовящиеся Минфином поправки к закону о гособоронзаказе содержали несколько схем передачи капитала оборонному банку от тех банков, которые кредитуют ОПК сейчас, рассказал РБК источник, знакомый с начавшимся в марте обсуждением законопроекта. «Документом было предусмотрено три схемы», — сообщил он. Эту информацию подтвердил РБК другой источник, знакомый с процессом согласования.

Вопрос о создании оборонного банка встал в связи с увеличением санкционного давления на Россию со стороны западных стран, в первую очередь США, и возможностью распространения жестких санкций на российские банки. О том, что кредиты, выданные предприятиям ОПК, могут быть переданы в ПСБ, объявил 15 февраля министр финансов Антон Силуанов. По его словам, общий объем кредитов, которые может получить новый оборонный банк, оценивается в 1 трлн рублей. Передача активов должна сопровождаться передачей капитала, утверждал Силуанов. Порядок передачи кредитов должен быть описан в отдельном законопроекте.

В число уполномоченных для работы с оборонзаказом банков по состоянию на 1 ноября 2017 года входили ВТБ , Сбербанк , банк «Россия», Газпромбанк , банк «Санкт-Петербург», Новикомбанк, ВБРР, Россельхозбанк . Позже ЦБ решил закрыть информацию об уполномоченных банках для третьих лиц и удалил эти данные со своего сайта.

РБК направил запросы в ЦБ, Минфин и банки, на долю которых приходится наибольший объем кредитования в рамках сопровождения гособоронзаказа: Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк. Сбербанк отказался от комментариев, остальные не ответили на запрос.