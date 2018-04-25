Экс-совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев, который считается бенефициаром агрохолдинга «Белая птица», может уступить контроль над компанией. Ее стоимость оценивается в 23 млрд рублей, пишет «Коммерсант».

По данным издания, активы агрохолдинга «Белая птица» выставлены на продажу. Владельцем «Белой птицы» считается Promsvyaz Capital B. V., которым ранее управляли бывшие собственники Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий и Алексей Ананьевы. После введения временной администрации в ПСБ Алексей Ананьев передал свою долю в Promsvyaz Capital брату. В Promsvyaz Capital информацию о продаже «Белой птицы» не комментируют.

Из-за введения временной администрации в ПСБ кредитование предприятий «Белой птицы» было приостановлено и холдинг сократил объемы производства и персонала. Так, весной 2018 года холдинг закрыл две площадки откорма в Белгородской области, сообщил представитель правительства региона.

Продажа активов «Белой птицы» прежде всего необходима для погашения долгов владельца холдинга, считает президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. По данным «СПАРК-Интерфакса», в 2016 году общая задолженность группы превышала 27,5 млрд рублей, данных за 2017 год нет. В ПСБ отказались отвечать на вопросы о долге «Белой птицы». Давлеев оценивает стоимость всего бизнеса «Белой птицы» примерно в 23 млрд рублей без учета долга и амортизации.

По информации издания, покупкой холдинга интересуется структура, связанная с семьей главы Минсельхоза Александра Ткачева.