В большом технопарке «Сколково» на форуме Skolkovo Robotics состоялась презентация обзора мирового рынка робототехники от Сбербанка.
Сбербанк представил аналитический обзор мирового рынка робототехники, который был подготовлен собственной Лабораторией робототехники.
Соответственно определению, робот обладает тремя свойствами: способностью чувствовать окружающий мир или его элементы, способностью понимать и обрабатывать получаемую информацию о внешнем мире, а также умением действовать, изменяя окружающий мир в соответствии с моделью своего поведения. «Если одно из вышеперечисленных условий не выполняется, то устройство не является роботом», — говорится в документе.
Согласно данным обзора, темпы роста рынка промышленной робототехники опережают темпы роста мирового ВВП: между 2011 и 2016 годами среднегодовой рост продаж промышленных роботов составил 12%. При этом 91% всех промышленных роботов в 2016 году был установлен в секторе обрабатывающей промышленности.
Из 13 самых заметных производителей промышленных роботов на международном рынке восемь — японские, а остальные пять компаний — из Евросоюза. А 74% мировых продаж промышленных роботов приходится на пять стран: Китай, Республику Корею, Японию, США и Германию.
По статистике IFR, Россия входит в топ-20 стран — производителей сервисной робототехники. Это означает, что в данной области у нашей страны есть хороший потенциал для роста.
Направлениями, которые к 2020 году составят основу рынка промышленной и сервисной робототехники, эксперты Лаборатории Сбербанка считают: коллаборативные промышленные роботы-манипуляторы, логистические системы, беспилотные транспортные средства доставки ценностей, персональные роботы-ассистенты и промышленные экзоскелеты для уменьшения усталости и увеличения производительности труда сотрудников.
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