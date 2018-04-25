Сбербанк представил аналитический обзор мирового рынка робототехники, который был подготовлен собственной Лабораторией робототехники.

Соответственно определению, робот обладает тремя свойствами: способностью чувствовать окружающий мир или его элементы, способностью понимать и обрабатывать получаемую информацию о внешнем мире, а также умением действовать, изменяя окружающий мир в соответствии с моделью своего поведения. «Если одно из вышеперечисленных условий не выполняется, то устройство не является роботом», — говорится в документе.

Согласно данным обзора, темпы роста рынка промышленной робототехники опережают темпы роста мирового ВВП: между 2011 и 2016 годами среднегодовой рост продаж промышленных роботов составил 12%. При этом 91% всех промышленных роботов в 2016 году был установлен в секторе обрабатывающей промышленности.

Из 13 самых заметных производителей промышленных роботов на международном рынке восемь — японские, а остальные пять компаний — из Евросоюза. А 74% мировых продаж промышленных роботов приходится на пять стран: Китай, Республику Корею, Японию, США и Германию.

По статистике IFR, Россия входит в топ-20 стран — производителей сервисной робототехники. Это означает, что в данной области у нашей страны есть хороший потенциал для роста.

Направлениями, которые к 2020 году составят основу рынка промышленной и сервисной робототехники, эксперты Лаборатории Сбербанка считают: коллаборативные промышленные роботы-манипуляторы, логистические системы, беспилотные транспортные средства доставки ценностей, персональные роботы-ассистенты и промышленные экзоскелеты для уменьшения усталости и увеличения производительности труда сотрудников.