Пользователи самого популярного кошелька еthereum MyEtherWallet подверглись хакерской атаке, в результате которой было в сумме похищено 216 ETH приблизительно на 152 тыс. долларов.

Злоумышленники взломали DNS-серверы и перенаправили пользователей на фишинговый сайт, получив доступ к приватным ключам. В результате средства пользователей в течение нескольких секунд после входа в систему переводились на кошелек хакеров, сообщает Anycoin .

«Была взломана пара DNS-серверов, которые перенаправляли пользователей myetherwallet.com на фишинговый сайт. Это не на стороне @myetherwallet, мы находимся в процессе проверки того, какие серверы могут решить проблему как можно скорее», — говорится в сообщении компании.

Согласно данным провайдера блокчейн-информации Etherscan, за время атаки на кошельке злоумышленников было зафиксировано 179 входящих транзакций на сумму 216 ETH. Далее 215 монет были отправлены на другой адрес, а затем сумма стала дробиться на несколько десятков различных кошельков.

Ethereum-кошелек MyEtherWallet возобновил обслуживание. При этом разработчики проекта попросили клиентов не терять бдительность и соблюдать меры предосторожности при использовании кошелька.