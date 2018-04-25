Взаимодействие с Google по вопросу блокировки Telegram становится более конструктивным, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Роскомнадзора. Ведомство отмечает, что в среду совместно в РОЦИТ провело встречу с представителями IT-индустрии по вопросам, связанным с исполнением судебного решения об ограничении доступа к мессенджеру.

По словам замглавы Роскомнадзора Вадима Субботина, ведомство «продолжает рабочие контакты с Amazon и Google с целью прекращения предоставления Telegram IP-адресов с целью работы мессенджера в России в нарушение решения суда». Контакты с Amazon пока не привели к положительным результатам, констатировал Субботин. Возможно, это произошло по политическим причинам, отметил он.

«Напротив, взаимодействие с Google становятся более конструктивным, начат предметный диалог», — подчеркивается в сообщении.

Согласно решению суда, обязанность прекратить создавать технические условия для функционирования Telegram в России возложена не только на Роскомнадзор, но и на «иные лица», в том числе хостинг-провайдеров, подчеркнули участники совещания. При это отмечается, что взаимодействие с пользователями в рамках рассмотрения обращений частично возьмет на себя РОЦИТ, а работа «горячих линий» будет продолжена.

Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением суда из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Пытаясь заблокировать Telegram, Роскомнадзор внес в черный список около 20 млн IP-адресов. По информации ведомства, мессенджер использовал 18 подсетей, в частности на облачных сервисах Google и Amazon. В результате пострадали не связанные с Telegram ресурсы.