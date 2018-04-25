По данным аналитической компании RB Partners, при росте объема инвестиций на российском венчурном рынке с 229 млн долларов в 2016 году до 729 млн долларов в 2017 году 68,9 млн долларов из привлеченных средств пошла в блокчейн-проекты.

Как сообщает Anycoin , с отрывом в более чем 10 млн долларов за блокчейн-стартапами следуют проекты по созданию IT-платформ: они привлекли 56,3 млн долларов. Компании, работающие в сфере недвижимости, получили 41 млн долларов. А проекты по развитию сервисов доставки, транспорта, биотехнологий и медицины, - 21,1 млн долларов, 16 млн долларов, 15,9 млн долларов и 14 млн долларов венчурных инвестиций, соответственно.

По словам партнера RB Partners Арсения Даббаха, основное влияние на рынок в последние 3-5 лет оказывали одни и те же инвесторы, а в этом году ожидается появление на нем новых крупных игроков: таких, как Роскосмос и Ростех.