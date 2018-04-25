Райффайзенбанк запустил сервис, позволяющий проводить переводы на любые карты других банков, а также пополнять карты Райффайзенбанка с карт других финучреждений по номеру телефона. Решение реализовано на платформе Mastercard, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«Mastercard запустила в России технологическую платформу для удобных, простых и безопасных переводов, на которой российские банки могут реализовать для своих клиентов — держателей карт сервисы переводов по номеру телефона, адресу электронной почты, а также переводов в социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Первым к инновационной платформе подключился Райффайзенбанк — держатели карт этого банка могут сделать переводы на карты российских банков по номеру телефона получателя средств, а также получать по номеру телефона переводы от клиентов — держателей карт других банков», — говорится в релизе.

Перевести деньги безналично можно с карт и на карты Mastercard/Maestro и Visa, выпущенные российскими банками. «Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно ввести на сайте Райффайзенбанка номер своей карты, номер телефона получателя и сумму перевода, можно добавить текстовое сообщение. Получателю будет направлено СМС со ссылкой на портал платежной системы Masterсard, где ему нужно указать код, отправленный в СМС, ввести номер своей карты и принять перевод», — отметили в банке.

Зачисление средств на карты Райффайзенбанка происходит моментально, на карты других банков — моментально или от одного до трех рабочих дней, в зависимости от банка-получателя.

