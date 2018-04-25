Участвуя в конкурсе, дети со всей России могли проверить свои знания в области гуманитарных и естественных наук, английского языка, физической культуры и робототехники и принять участие в финансовом баттле, чтобы доказать, что разбираются в блокчейне, криптовалютах и электронных деньгах. На кону были путевки в международный детский лагерь «Артек» на побережье Черного моря.

Соороганизатором конкурса выступила образовательная программа QIWI FINTEEN. Основная цель — сформировать правильные представления у детей и подростков об основных экономических процессах и понятиях. Многие задания основаны на реальных случаях, с которыми сталкивались пользователи платежного сервиса QIWI.

Чтобы присоединиться к баттлу, требовалось пройти регистрацию на сайте. Система предлагала три категории вопросов — для 3-5-х, 6-8-х и выпускных классов. Каждая включала 20 задачек: например, подсчитать доход от новой квартиры в процентах годовых, вычислить, во сколько обойдется смартфон, если купить его в рассрочку, понять, как изменится потребительская корзина при падении курса рубля. Были вопросы и о финансовой подушке безопасности, кредитах на учебу, влиянии дефицита бюджета на граждан. Многие задания основаны на реальных случаях, с которыми сталкивались пользователи QIWI. Максимальное количество баллов в каждом туре — 100.

Проведенный финансовый баттл стал самым массовым для «Фоксфорда»: общее число детей, принявших в нем участие, превысило 53 тысячи, получено 1 млн ответов, 11,5 тыс. участников решили задания всех трех туров, абсолютными победителями, набравшими максимальные 300 баллов, стали 6 детей. Доля участников с минимальным уровнем баллов составила всего 4%. 20 человек, прошедшие три уровня без ошибок, получили путевки в «Артек».

«Мы уверены, что чем раньше ребенок станет равноправным участником финансовых отношений, тем более успешным он будет в дальнейшем, тем меньше у него шансов попасть в ловушки, — отметила руководитель образовательных программ QIWI FINTEEN Елена Луценко. — Ребенок не просто решает задачи — он это делает в многотысячной компании сверстников. Основная мотивация для детей — это актуальность затрагиваемых проблем, соревновательный формат и наличие ценных призов, главный из которых — поездка в «Артек». Победителям каждого уровня вручат портативные проекторы, толстовки, наборы «Финансовая независимость с QIWI» (банковскую бесконтактную карту, флешку, тачскрин-перчатки, сумочку, футболку, стикеры)».

«В декабре прошлого года мы интегрировали вопросы по финансовой грамотности в тренажер Castle Quiz (развлекательные тесты по ЕГЭ и школьной программе). За неполные две недели в нем приняли участие более 15 тыс. детей. Когда вопросы убрали из игры, ребята забросали разработчиков просьбами их вернуть, - вспоминает Елена Луценко. - Именно благодаря живой обратной связи от детей мы решили проводить подобные конкурсы на регулярной основе. Более того, уже наработанный нами массив актуальных вопросов по финансовой грамотности скоро будет доступен на постоянной основе на нашем сайте».

Международный онлайн-конкурс QIWI FINTEEN и «Фоксфорд» для школьников проводился с 15 марта по 15 апреля 2018 года. Организаторы конкурса: КИВИ БАНК (АО), соорганизатор: ФГБОУ Международный детский центр «Артек»; генеральный партнер: ООО "ЦОО НЕТОЛОГИЯ-ГРУПП"; партнер: Агентство Стратегических Инициатив (АСИ).

О QIWI FINTEEN

Образовательная программа QIWI FINTEEN – социальный бренд Группы QIWI. Программа направлена на повышение уровня финансовой грамотности детей и подростков, и популяризации современных платежных технологий. Программа действует на федеральном уровне и охватывает аудиторию свыше 25 000 молодых людей по всей стране.

Основными направлениями деятельности являются тематические смены в детских лагерях, проведение исследований по теме финансового поведения детей, проведение мастер- классов для педагогов и родителей, разработка обучающих игр и материалов.

QIWI FINTEEN является партнером МДЦ «Артек», Школы Новых Технологий, Лицей Высшей Школы Экономики, Smart Course, Кодабра, Coddy и других.

QIWI FINTEEN двукратный лауреат премии «Права потребителей и качество обслуживания» (2016, 2017), премии «Время инноваций-2017», премии «Архитектор знаний-2017».

Источник: КИВИ Банк (АО)