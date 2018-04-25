В Тамбове задержан подозреваемый в краже свыше 30 млн рублей из помещения местного кредитного кооператива, сообщает пресс-служба МВД РФ.

«В полицию поступило сообщение о краже крупной суммы денег из помещения кредитного потребительского кооператива, расположенного на улице Советской города Тамбова», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Выяснилось, что злоумышленник проник в офис коммерческой организации, взломал металлический сейф и похитил деньги. Сумма была столь значительна, что он не обратил внимания на часть денежных купюр, выпавших из сумки по дороге. Кроме того, одна из камер видеонаблюдения зафиксировала противоправные действия.

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого и задержали 27-летнего местного жителя. Мешок с деньгами полицейские обнаружили в арендованном им гараже на севере города. Выяснилось, что часть похищенных денежных средств мужчина потратил на приобретение недвижимости и возврат старых долгов», — сообщила Волк.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ. В отношении фигуранта судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.