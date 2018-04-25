17 мая 2018 года в 11.00 Компания BSS проведет вебинар «Удаленная идентификация физических лиц…». Спикерами вебинара выступят Директор департамента розничных продуктов Компании BSS Светлана Алексина, и менеджер presale Дирекции продаж Компании BSS Роман Головченко.

На вебинаре эксперты Компании BSS рассмотрят законодательную базу, регламентирующую удаленную идентификацию физических лиц, предъявляемые к участникам процесса требования и предлагаемые решения. Будут проанализированы ключевые активности в этом направлении на сегодняшний день, обобщены результаты и отмечены еще открытые вопросы. В ходе вебинара все участники смогут задать свои вопросы и получить квалифицированные ответы экспертов Компании BSS.

В программе:

Законодательная база. Требования к участникам процесса. Процессы удаленной идентификации. Предлагаемые решения. Что сделано. Открытые вопросы.

На вебинар приглашаются все заинтересованные специалисты банков. Участие бесплатное. Продолжительность — 1-1,5 часа. Внимание, число участников ограничено!

Зарегистрируйтесь для участия в вебинаре, пройдя по ссылке: РЕГИСТРАЦИЯ . Убедительно просим при регистрации указывать корпоративный (рабочий) адрес электронной почты.

В ближайшее время Компания BSS проведет вебинары и по другим важным решениям. Следите за анонсами на сайте BSS и подключайтесь!

О Компании BSS

Компания BSS ─ лидер рынка разработки и внедрения систем дистанционного банковского обслуживания (ДБО) и управления финансами.

В портфеле BSS предусмотрено всё, что необходимо банкам для организации ДБО юридических и физических лиц: CORREQTS Corporate , CORREQTS Retail , «Расчетный Центр Корпорации (РЦК)» , «FRAUD-Анализ» , «Сервер Нотификации» , чат-бот , автосекретарь , интеллектуальный коллектор и др.

Достижения BSS признаны профессиональным сообществом:

Среди клиентов Компании BSS крупнейшие банки: ПАО «Сбербанк России», Банк ВТБ (ПАО), Банк ГПБ (АО), ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Россельхозбанк», АО ЮниКредит Банк, ПАО «АК БАРС» БАНК, ПАО АКБ «Связь-Банк», ПАО «УРАЛСИБ», Банк «Возрождение» (ПАО) и др.

Источник: Компания BSS