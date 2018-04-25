Участники вебинара познакомятся с теорией и практикой реализации удаленной идентификации физических лиц.
17 мая 2018 года в 11.00 Компания BSS проведет вебинар «Удаленная идентификация физических лиц…». Спикерами вебинара выступят Директор департамента розничных продуктов Компании BSS Светлана Алексина, и менеджер presale Дирекции продаж Компании BSS Роман Головченко.
На вебинаре эксперты Компании BSS рассмотрят законодательную базу, регламентирующую удаленную идентификацию физических лиц, предъявляемые к участникам процесса требования и предлагаемые решения. Будут проанализированы ключевые активности в этом направлении на сегодняшний день, обобщены результаты и отмечены еще открытые вопросы. В ходе вебинара все участники смогут задать свои вопросы и получить квалифицированные ответы экспертов Компании BSS.
В программе:
- Законодательная база.
- Требования к участникам процесса.
- Процессы удаленной идентификации.
- Предлагаемые решения.
- Что сделано.
- Открытые вопросы.
На вебинар приглашаются все заинтересованные специалисты банков. Участие бесплатное. Продолжительность — 1-1,5 часа. Внимание, число участников ограничено!
Зарегистрируйтесь для участия в вебинаре, пройдя по ссылке: РЕГИСТРАЦИЯ. Убедительно просим при регистрации указывать корпоративный (рабочий) адрес электронной почты.
В ближайшее время Компания BSS проведет вебинары и по другим важным решениям. Следите за анонсами на сайте BSS и подключайтесь!
О Компании BSS
Компания BSS ─ лидер рынка разработки и внедрения систем дистанционного банковского обслуживания (ДБО) и управления финансами.
В портфеле BSS предусмотрено всё, что необходимо банкам для организации ДБО юридических и физических лиц: CORREQTS Corporate, CORREQTS Retail, «Расчетный Центр Корпорации (РЦК)», «FRAUD-Анализ», «Сервер Нотификации», чат-бот, автосекретарь, интеллектуальный коллектор и др.
Достижения BSS признаны профессиональным сообществом:
- CORREQTS Retail в ТОП-3 эффективных мобильных банков на платформах iOS и Android по версии аналитического агентства Markswebb Rank & Report
- CORREQTS Retail в ТОП-5 эффективных интернет-банков по версии аналитического агентства Markswebb Rank & Report
- 3-е место в «ТОП-5: дистрибуция» (RAEX («Эксперт РА»), 2017);
- входит в ТОП-20 ведущих российских разработчиков программного обеспечения по итогам 2016 года (RAEX («Эксперт РА»), 2017);
- входит в ТОП-25 крупнейших ИТ-разработчиков России по версии CNews Analytics (2017);
- входит в ТОП-30 в рейтинге крупнейших ИТ-компаний в области ИКТ по итогам 2016 года (RAEX («Эксперт РА»), 2017);
- входит в ТОП-30 в рейтинге «Услуги в области информационных технологий» (RAEX («Эксперт РА»), 2017);
- 57-е место в ТОП-100 рейтинга «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2016» по версии CNews Analytics (2017);
- 12-е место в ТОП-20 крупнейших поставщиков ИТ для банков по версии CNews Analytics (2016);
- абсолютный лидер рынка систем ДБО юридических и физических лиц ТОП-100 банков РФ по итогам исследования CNews Analytics;
- 1-е место по числу внедрений промышленных антифрод-решений в банках ТОП-100 в России по итогам исследования CNews Analytics.
Среди клиентов Компании BSS крупнейшие банки: ПАО «Сбербанк России», Банк ВТБ (ПАО), Банк ГПБ (АО), ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Россельхозбанк», АО ЮниКредит Банк, ПАО «АК БАРС» БАНК, ПАО АКБ «Связь-Банк», ПАО «УРАЛСИБ», Банк «Возрождение» (ПАО) и др.
Источник: Компания BSS
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