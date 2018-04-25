Россияне, расплатившиеся картой любой платежной системы, смогут получать кассовый чек в личный кабинет банка уже с апреля 2018 года, для мобильного приложения сервис заработает осенью.

Сервис тестируют Национальная система платежных карт (НСПК, оператор национальной платежной системы «Мир») и Тинькофф Банк, к участию в проекте готовятся еще два банка, пишут «Ведомости».



Сейчас покупатель может получить электронный чек, если оставит номер телефона, адрес электронной почты или отсканирует QR-код с чека. Программа, разработанная НСПК, этого не требует. Она привязывает кассу к эквайринговому терминалу торговой точки и чек направляется в личный кабинет покупателя.

Закон разрешает передавать чеки покупателю в электронном виде, в нем заложена и возможность отказаться от печати чека.