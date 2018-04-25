Минфин РФ изучает возможность увеличения капитала Промсвязьбанка в связи с возможным предоставлением ликвидности российским компаниям под санкциями со стороны банка. Об этом журналистам сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев, сообщает ТАСС.

«Мы проводим расчеты, обоснованность и после всего будем понимать потребность. Естественно, чем больше капитал у банка, тем лучше. Но в данной ситуации пока необходимости нет, но мы ее изучаем», — сказал Моисеев, отвечая на вопрос о возможности увеличения капитала банка для предоставления ликвидности российским компаниям, попавшим под санкции.

По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, Промсвязьбанк может получить от других кредитных организаций до 1 трлн рублей кредитов, выданных предприятиям ОПК.

При этом схема передачи Промсвязьбанку капитала от обслуживающих гособоронзаказ банков будет учитывать позиции Сбербанка и ВТБ, кредитные организации возражают против первоначальной схемы передачи капитала, рассказал Моисеев.

«Они возражают против схемы, которая была предложена изначально. <...> Новая схема будет прорабатываться с учетом позиции Сбербанка и ВТБ», — сказал он.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил, что ВТБ передаст Промсвязьбанку кредитный портфель и обслуживание клиентов — предприятий оборонно-промышленного комплекса, в первую очередь попавших под санкции. По его словам, передавать планируется не только кредиты, но и активы.

Промсвязьбанк, который с 15 декабря 2017 года санируется через Фонд консолидации банковского сектора, был назначен опорным банком для осуществления операций по государственному оборонному заказу и крупным государственным контрактам. Руководителем кредитной организации планируется назначить главу Российского экспортного центра Петра Фрадкова.