«Лаборатория Касперского» объявила о выпуске нового поколения комплексного защитного решения для корпоративных пользователей Kaspersky Security для бизнеса, в котором объединены новейшие технологии распознавания киберугроз, в том числе на основе машинного обучения.

Продукт также дает визуальный контроль над всеми защищаемыми устройствами в корпоративной сети и гарантирует целостность запущенных процессов и систем. А интеграция с дополнительно доступным продуктом EDR (Endpoint Detection and Response) позволяет моментально выявлять и блокировать любые аномалии на рабочих местах сотрудников.

За счет использования динамического машинного обучения, технологий поведенческого анализа, систем предотвращении вторжений, защиты от эксплойтов и отката вредоносных действий происходит информирование пользователя в режиме реального времени даже при малейшем подозрении на вредоносную активность, говорится в сообщении компании.

Автоматизирован процесс закрытия брешей в программном обеспечении. Кроме того, решение обладает расширенной защитой от программ-вымогателей: отслеживает подозрительную активность на устройствах Windows, Linux и Windows Server и в случае ее обнаружения блокирует доступ устройства к общим сетевым папкам.

Kaspersky Security для бизнеса можно развернуть внутри даже очень большой корпоративной сети (включающей в себя до 100 тысяч устройств) в рамках всего лишь одной серверной установки.