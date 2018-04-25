Криптовалютная биржа Huobi Pro, основанная в Пекине и входящая в ТОП мировых площадок, подверглась нападению, и сейчас работает над восстановлением кода. Она предупредила клиентов об этом в своем аккаунте в Twitter .

Due to unforeseen circumstances, Huobi Pro has suspended the deposits & withdrawals of ALL coins. This is for the safety of all users.



Once the SMT problem had been resolved, we will resume all deposits & withdrawals. Details, pls visit https://t.co/eXDf41OXzo



Sincere Apologies — Huobi Pro (@Huobi_Pro) April 25, 2018

Злоумышленники использовали уязвимость в коде, сообщает Coinlife. Как только была обнаружена подозрительная транзакция, все депозиты были заморожены, говорится. Эта мера была предпринята для обеспечения безопасности средств пользователей.