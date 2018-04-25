Huobi приостановила внесение и снятие всех монет.
Криптовалютная биржа Huobi Pro, основанная в Пекине и входящая в ТОП мировых площадок, подверглась нападению, и сейчас работает над восстановлением кода. Она предупредила клиентов об этом в своем аккаунте в Twitter.
Злоумышленники использовали уязвимость в коде, сообщает Coinlife. Как только была обнаружена подозрительная транзакция, все депозиты были заморожены, говорится. Эта мера была предпринята для обеспечения безопасности средств пользователей.
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