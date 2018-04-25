Специализирующаяся на онлайн-видеоиграх южнокорейская компания Nexon ведет переговоры о покупке старейшей биткоин-биржи Bitstamp, основанной еще в 2011 году. Сумма сделки может составлять до 350 млн долларов. Кроме того, по словам источников, Bitstamp ведет переговоры с еще одним неназванным покупателем.

Как сообщает ForkLog , в Bitstamp посоветовали СМИ внимательно следить за всеми официальными заявлениями касательно данного вопроса. Но подтвердить или опровергнуть факт ведения переговорного процесса представители обеих компаний отказались.

Bitstamp занимает 13-е место среди криптовалютных бирж по суточному объему торгов и располагает 3-мя млн зарегистрированных аккаунтов. Стоит также отметить, что именно эта платформа является единственной лицензированной в Европе.