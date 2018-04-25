Эта работа была проделана в сотрудничестве с командой «АйТи Капитал» и при помощи ее флагманского продукта «АйТи Капитал»:XBRL». Система позволяет составлять отчетность в соответствии с новыми требованиями ЦБ РФ по XBRL и стандартами МСФО.

Нормативные требования Банка России к некредитным финансовым организациям по сдаче бухгалтерской, надзорной и статистической отчетности в формате XBRL вступили в силу с 1 января 2018 года.

Анализ IT-систем формирования XBRL-отчетности, представленных на рынке, позволил специалистам СК «Согласие» выбрать оптимального исполнителя – компанию «АйТи Капитал». Основные преимущества IT-вендора:

премиум-система XBRL-отчетности собственной разработки;

успешные кейсы внедренных решений в пилотной группе XBRL ЦБ РФ;

реальный опыт сдачи регулятору XBRL-отчетности по новым правилам;

«АйТи Капитал» - партнер фирмы «1С» в финансовом секторе со специализацией на рынке НФО и банков;

огромный опыт работы с большим объемом отчетных данных в крупнейших компаниях;

в штате сертифицированные эксперты по XBRL Foundation.

«Следуя требованиям регулятора по переходу на предоставление отчетности в формате XBRL, мы сразу отказались от так называемых суррогатных форм конвертации данных. Важнейшим критерием для нас стала способность IT-системы обеспечить оперативное предоставление качественной и достоверной отчетности. Мы подбирали исполнителя с серьезным опытом и максимально работающим комплексным решением. Опыт успешных внедрений XBRL и постоянное развитие компании «АйТи Капитал» в сфере современных систем автоматизации учета НФО в очередной раз подтвердились уже в ходе работы», - рассказала главный бухгалтер СК «Согласие» Ольга Фурсова, куратор проекта внедрения системы XBRL-отчетности.

На старте проекта эксперты «АйТи Капитал» развернули прототип системы XBRL-отчетности и интегрировали его бухгалтерскую систему ЕПС.

Процесс настройки системы осложнялся периодическими изменениями версий таксономии ЦБ РФ, но команда оперативно актуализировала таксономию ЦБ РФ для субъектов страхового дела, обновляя программное обеспечение в считанные дни.

Для получения большого объема надзорной и статистической информации, был реализован механизм интеграции, который обеспечил перенос данных в условиях серьезных ограничений по времени. Одновременные работы по настройке и тестированию вспомогательных процессов позволили заказчику сэкономить ресурсы и оптимизировать работу.

Загрузка данных для БФО (Бухгалтреская Финансовая Отчетность) осуществлялась с регистров бухгалтерского учета при помощи функциональной подсистемы «АйТи Капитал:XBRL для Бухгалтерии».

В результате совместной работы СК «Согласие» и «АйТи Капитал» цели проекта полностью достигнуты – сформирована отчетность в стандартах XBRL и МСФО.

Страховая компания «Согласие» не только выполнила требования Центрального банка РФ, но и вывела на качественно новый уровень процессы формирования и передачи отчетности в регулирующие органы и другим потребителям.

Основные задачи, выполненные «АйТи Капитал»:

Объединение системы «АйТи Капитал: Регуляторная отчетность и XBRL» с системой бухгалтерского учета на ЕПС заказчика;

Загрузка и актуализация таксономии ЦБ РФ для субъектов страхового дела;

Анализ и выбор различных таксономий для МСФО;

Обучение рабочей группы СК «Согласие» и СК «Согласие-Вита» для настройки и дальнейшей работы с системой «АйТи Капитал: Регуляторная отчетность и XBRL»;

Консультации и техническая поддержка во время проекта внедрения системы XBRL, предоставление учебных материалов и инструкций;

Перенос системы из облака «АйТи Капитал» в среду СК «Согласие».

Создан и настроен высокопроизводительный механизм интеграции с внешними системами-источниками надзорных и статистических данных;

Обеспечена быстрая загрузка большого объема данных в ограниченное время.

Для справки:

Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания «Согласие» учреждено в 1993 году, имеет лицензии на осуществление практически всех видов страхования и перестрахования, разрешенные законодательством РФ. Уставный капитал – 5,4 млрд руб. Региональная сеть СК «Согласие» насчитывает порядка 350 структурных подразделений, работающих во всех федеральных округах России. По итогам 2017 г. объем страховых премий, собранных СК «Согласие», составил более 33,3 млрд руб. Страховые выплаты, произведенные компанией – 20,4 млрд руб. Компания обладает национальными рейтингами надежности «Эксперт РА» на уровне ruBBB, прогноз по рейтингу «стабильный», рейтингом надежности и качества НРА на уровне «ААА.ic», прогноз «стабильный», рейтингом РА АКРА ВВВ+(RU), прогноз по рейтингу «стабильный».

Компания «АйТи Капитал» — ведущий поставщик решений для банков и НФО на платформе «1С: Предприятие 8». Компания оказывает финансовым организациям услуги по автоматизации и консалтингу в части учёта и отчётности, XBRL, расчёта зарплаты и управления кадрами, бюджетирования и финансового контроля, управления документооборотом и других приоритетных направлений деятельности. «АйТи Капитал» — разработчик тиражных решений совместно с фирмой «1С» для банков и некредитных финансовых организаций.

Источник: Компания «АйТи Капитал»