Разработчик автоматической системы мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа в режиме реального времени компания «Медиалогия» провела исследование, в ходе которого выяснилось, что количество просмотров каналов в Telegram к концу первой недели блокировки мессенджера упало на 76,5% по сравнению с днем ее начала.

По результатам исследования Топ-100 Telegram-каналов, на 23 апреля количество просмотров в Telegram сократилось на 76,5% по сравнению с днем начала блокировки 16 апреля. При этом на 23 апреля в общем количестве просмотров доля Топ-100 каналов выросла до 24%, говорится в сообщении «Медиалогии» .

Среди входящих в топ-100 каналов аудиторию в основном потеряли развлекательные каналы, посвященные музыке, юмору, путешествиям, хобби. За исследуемый период количество просмотров по сравнению с днем начала блокировки снизилось от 30 до 50%, меньше пострадали новостные каналы (падение до 25%).

Количество просмотров общественно-политических и бизнес каналов варьировалось, в некоторые дни превышало количество просмотров в день начала блокировки, устойчивых лидеров не выявлено.

При подготовке исследования были проанализированы данные 158 тыс. Telegram-каналов, которые были активны за последние 3 месяца. Данные по количеству просмотров актуальны на момент подготовки исследования.